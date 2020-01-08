شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قبرص: تركيا تمنعنا من ممارسة حقوقنا بشرق المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، إن الاجتماع الذي عقد بين وزارء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا سمح بالتطرق إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تمت مناقشة الأوضاع في ليبيا، مشددا على الحرص على استقرار ووحدة ليبيا.

وتابع: «عبرنا عن دعمنا لمؤتمر برلين حول ليبيا، وغسان سلامة، المبعوث العام للأمم المتحدة في ليبيا».

من جانبه، قال نيكوس خريستودوليديس، وزير خارجية قبرص: «نشهد منذ عدة سنوات محاولات تركيا لمنع قبرص من ممارسة حقوقها بمنطقة شرق المتوسط»، مشيرا إلى أن الاستكشافات غير القانونية بمنطقة شرق المتوسط تهدد المنطقة والاتحاد الأوروبي.