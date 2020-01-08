شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يتفقد منشآت فندقية جديدة ومتحف الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الأربعاء، بعض المنشآت الفندقية الجديدة منها ما سيتم افتتاحه قريبا، وذلك لتفقد مستوى الخدمات بها، بالإضافة إلى تفقد الأعمال النهائية لمتحف آثار الغردقة والذي سيجري افتتاحه قريبًا.

وشملت الزيارة إلى متحف الغردقة تفقد صالات العرض المتحفى، والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض ونظم الإضاءة والتأمين داخل المتحف الذي يعد أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف وعمل التشطيبات اللازمة له، وفقًا للاشتراطات التي أقرتها الوزارة، على أن تتولى وزارة الآثار وحدها عملية الإدارة والإشراف على المتحف.

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والمتحف تم تصميمه طبقًا للمعايير العالمية للمتاحف، ويعمل سيناريو العرض بالمتحف، على إظهار الجمال والرفاهية في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يشهد عرض قطع تجسد وسائل الراحة في المنازل وأثاثها وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور واكسسوارات.

ويتناول العرض أيضا المظاهر الرياضية كالصيد النيلي والبري، إلى جانب الآلات الموسيقية وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعوني وحتى العصور الحديثة؛ في محاولة للربط بين الحضارات المختلفة .

ويعتبر المتحف أيضًا أحد مظاهر جذب السياحة، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية، كما سيساهم المتحف في الترويج للآثار المصرية.