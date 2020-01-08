شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد ضرورة وقف التدخلات التركية في ليبيا والتوصل لحل سياسي للأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ضرورة وقف التدخلات التركية في ليبيا، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا في القاهرة بشأن الوضع في ليبيا.