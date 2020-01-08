شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول صيني: حريصون على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وانج يي، مستشار الدولة ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بوزير خارجية الصين والوفد المرافق له، مُعرباً عن حرص مصر على التواصل المُستمر مع بكين، ومُشيداً بعلاقة الصداقة التي تربط قادة البلدين وخصوصية التعاون الثنائي، وهو ما يتجلى في مواقف الدعم المتبادل فيما يخص القضايا الحيوية للبلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

كما أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي بدورها أسهمت في دفع التعاون في مختلف المجالات. كما رحب بمبادرات الارتقاء بالتعاون بين البلدين، وما تم الاتفاق عليه من «تدشين لجنة مشتركة بين حكومتي البلدين برئاسة وزيري الخارجية».

وأكد رئيس الوزراء على تطلعنا لتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، في ظل اتساق مجالات التعاون بالمبادرة مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرة الصينية، وخاصة في مجالات النقل الجماعي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتصنيع المركبات الكهربائية، وإدارة الصناديق السيادية، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، مُشيداً في هذا الصدد بالتعاون الجاري لتجهيز «مركز تجميع واختيار الأقمار الصناعية» والذى يُعد أول مركز مُتخصص في المنطقة العربية، إلى جانب التعاون في تجميع القمر الاصطناعي «مصر سات2».

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر على استقبال مزيد من الاستثمارات الصينية، معرباً عن تقديرنا الكامل للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات الصينية في مختلف مجالات التنمية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار تطوير «المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري- تيدا»، ودور الشركات الصينية في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

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وتطرق رئيس الوزراء إلى زيارته للصين في نوفمبر 2018 للمشاركة في معرض الصين الدولى للواردات «CIIE» بشنجهاي، وافتتاح الجناح المصري، حيث كانت مصر ضيف شرف المعرض، في ظل الحرص المتبادل على زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبنا بتنامي التدفقات السياحة الصينية إلى مصر على مدى السنوات الأخيرة، مُعرباً عن تطلع مصر لمزيد من السياحة

الصينية بما يتسق مع عمق وتطور العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين وإمكانيات وقدرات مصر السياحية.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في أفريقيا، ليس فقط في إطار رئاستنا الحالية للاتحاد الأفريقي، بل بوجه عام على ضوء الدور الرائد والمستمر لمصر في أفريقيا، وللاستفادة المشتركة من تطبيق «منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا» وهو ما يأتي لتعضيد التنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف التنموية على مستوى القارة الأفريقية.

من جانبه، أشاد وزير خارجية الصين بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسي من خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن بلاده حريصة كل الحرص على ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر في كل المجالات التي ذكرها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج السيارات الكهربائية.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن معرض الصين للواردات يدل على أن الصين راغبة في فتح أسواقها للعالم، وخاصة الدول الصديقة مثل مصر، والتي تستطيع استغلال هذه الفرصة لزيادة حجم وارداتها إلى الصين.

وأضاف أن الصين على إستعداد دائم لنقل خبراتها التنموية إلى مصر، والإسهام الفعال في كل الأنشطة التي تحقق رؤية مصر 2030، بما في ذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية.

واختتم الوزير الصيني حديثه بالتأكيد على أن الصين تنظر لعلاقاتها بمصر من زاوية إستراتيجية طويلة المدي، وسوف تظل تعمل من أجل الارتقاء بهذه العلاقات.