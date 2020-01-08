شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: «تيارات ظلامية» تسيطر على المناطق الغربية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن تيارات ظلامية تسيطر على المناطق الغربية في ليبيا، مشيرا إلى أن الدعم التركي يتواصل لها.

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن «القاهرة تدعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية وفق خطة المبعوث الأممي».

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن «الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية يخالف القانون الدولي».