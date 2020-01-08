شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: وضع حلول جذرية لإنهاء مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن محافظة البحر الأحمر محافظة سياحية لها تأثير كبير على الدخل القومى ويستحق مواطنيها الحصول على مياه شرب نظيفة والقضاء على مشاكل الصرف الصحى بشكل نهائي.

وأوضح حنفي، خلال اجتماعه مع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، بديوان عام المحافظة، للوصول إلى حلول جذرية ونهائية لمشكلة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أهمية البحر الأحمر محافظة سياحية لابد أن تأخذ موقعها اللائق على الخريطة السياحية انظرا لتأثيرها الكبير في الدخل القومى لمصر، لذا وجه بالإسراع لحل كافة المشكلات التي يشعر بها المواطن وأهمها الحصول على مياه شرب صالحة، والقضاء على مشكلة الصرف الصحى ومما يسببه من روائح كريهة وانتشار الحشرات التي تؤثر على صحة المواطن والوجه الحضارى والسياحى للمحافظة.

وقدمت الدكتورة يسرا عطيه نائب المحافظ تقرير توضيح عن ما تم إنجازه خلال الفترات السابقة ونسب تنفيذ المشروعات التي قامت بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وما يعوق تسليم تلك المشروعات، والمناطق التي تحتاج إلى احلال وتجديد للمواسير والمناطق المحرومه من تلك المرافق والتوصيات الخاصه بإنهاء تلك المشروعات.

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وقد أفاد المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن جميع مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها سوف يتم الانتهاء منها في غضون الشهرين المقبلين، وبالفعل جار تسليم المرحله الأولى من محطة المعالجة الثلاثية بقدرة ٣٠٠٠٠م٣/يومي.

كما أشار نائب وزير الإسكان بوضع برنامج زمني للانتهاء من الغابة الشجرية لاستيعاب المياه المعالجة، وجار مراجعة بروتوكول ثلاثي بين المحافظة وشركة المياه بمجلس الوزراء فيما يخص الغابة الشجرية.

كما أكد على ضرورة الانتهاء من الغابات الشجرية بمدينة الغردقة وسفاجا ورأس غارب، وقام الوفد عقب الاجتماع بتفقد مشروعات المياه والصرف الصحي وعدد من روافع الصرف الصحى الرئيسية والفرعية.

وقد كلف محافظ البحر الأحمر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالانتهاء من الأعمال المكلفة بها (خزانات الموازنة المتعلقة بالغابة الشجرية مع ضرورة عمل جسات لمنطقة حول شارع شري لاستكمال تركيب 250 متر صرف صحي تخدم المنطقة).

كما أكد أن مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق المحرومة سوف تنتهى ليعيش المواطن بالمحافظة حياة كريمة يستحقها.