شكرا لقرائتكم خبر عن القوائم الأولية للمرحشين بانتخابات الأطباء البيطريين.. و14 مرشحا نقيبا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى، لنقابة الأطباء البيطريين، الكشوف المبدئية للمرشحين على كافة المستويات النقابية، وذلك بناء على اجتماع مجلس النقابة العامة فى جلسته المنعقدة يوم الأثنين 6 يناير 2020، حيث تم تشكيل اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، والتى من المقرر أن تفتح باب الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، بدءا من اليوم الأربعاء 8 يناير 2020، وحتى الخميس 16 يناير 2020، لمدة 7 أيام عمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة.

وأوضحت القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، وذلك بعد إرسال الدكتور سامى طه رزق حسين، طلب بالتلغراف للتنازل عن الترشح، وتم قبول تنازله من قبل مجلس النقابة، وتم استبعاده من الانتخابات.

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المرشحون على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبد الرؤوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهرى، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.

كان الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، قال أن مجلس النقابة العامة، قرر تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، برئاسة الدكتور البدرى ضيف وكيل النقابة العامة، وعضوية الدكتور محمد القرش، والدكتور محمود عفيفى والدكتور عبير موافى ومحسن البوشى، لافتا إلى أنه تم قبول طلبات الترشيح المقدمة و الاستعانة بلجنة من مستشارى مجلس الدولة و تحديد يوم 27 مارس 2020 لإجراء انتخابات التجديد النصفى، موضحا أن اللجنة تبدأ استقبال الطعون حتى 16 يناير، ثم الإعلان عن الكشوف النهائية بعد فرز الطعون.