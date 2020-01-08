شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: رصد انتهاكات بحق الأطفال بدور الرعاية الاجتماعية وإحالتها للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقرير من فريق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة حول إجراءات التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال ومناصرتها داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة فى إطار حقوق الأطفال التى كفلها الدستور وقانون الطفل المصرى واللائحة النموذجية لمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية التى أصدرتها الوزارة فى هذا الشأن .

وفى هذا الإطار نفذ أعضاء لجنة الضبطية القضائية ومأمورو الضبط بفريق التدخل السريع زيارات مفاجئة فى غير اوقات العمل الرسمية لعدد 295 مؤسسه رعاية اجتماعية فى محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال ومناصرتهم وتطبيق القوانين اللوائح ويأتى ذلك كخطوات استباقية لحمايه الأطفال والحد من أى انتهاكات ومن أى أخطار قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال .

ونتج عن تلك الزيارات رصد بعض الانتهاكات بحق الأطفال المودعين بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة وعلى أثره تم تحرير محاضر ضبط قضائى وإحالة المتسببين عن تلك الانتهاكات إلى النيابة العامة.

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كما تم أيضًا خلال هذه الزيارات رصد عدة ملاحظات وتم توجيه إنذارات محددة بمدد زمنية لهذه المؤسسات لتلافيها مع توجيه الادارات الاجتماعية الواقع فى نطاقها مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمتابعة الدورية.

كما تم إحالة عدد من الاطفال لديهم مشكلات نفسيه واجتماعية وتعليميه وقانونية لمركز الدعم والتوجيه النفسى التابع للوزارة وكذا بعض إدارات الحالة بمديريات التضامن الاجتماعى ليتم دراسة حالتهم وتأهيلهم وحل مشكلاتهم ومتابعتهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإخراجهم ودمجهم فى المجتمع .

ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 أو على صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة.