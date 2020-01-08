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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا الحلوة.. تزيين وحدات مشروع شارع مصر بـ 6 أكتوبر استعدادا للافتتاح غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة 6 اكتوبر استعدادات مكثفة لافتتاح شارع مصر، الكائن بالمحور الخدمي الشمالي بجوار مدينة الثقافة والعلوم غدا، فى إطار خطة الدولة لتشغيل الشباب واستحداث نموذج نظامى لمحاكاة الشارع المصرى، وبدأ جهاز تنمية مدينة أكتوبر تعليق لافتات للإعلان عن شارع مصر فى كافة انحاء المدينة، وشهد الموقع المقرر للشارع التجهيز على أعلى مستوى وعمل وحدات للشباب بتصميمات عالمية وتجهيز موقع للجراج وسلات قمامة وحمامات وتوفير كافة الخدمات والمرافق الخاصة بالوحدات .
ومن جانبه نشر هانى يونس المستشار الاعلامى لوزارة الاسكان ومجلس الوزراء عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك اكثر من 30 صورة للموقع وتجهيزاته، حيث تم طرح أول مرحلة بمشروع شارع مصر ، بجوار معهد الثقافة والعلوم، بعدد ٥٠ عربة ديكورية متحركة للعمل بأنشطة مختلفة متكاملة (طعام - اكسسوارات - مشغولات يدوية - مشروبات - ألعاب أطفال - غيرها)، وتم تجهيز أماكن العربات بشكل لائق، وتخصيص زى موحد للعاملين بكل عربة، وتم تجهيز وصلات مياه الشرب، وحنفيات الحريق، ومصادر التغذية للكهرباء والصرف للعربات، ولكل عربة وصلات منفصلة، وجميع الأعمال اللازمة بالمشروع، ومن المقرر أن يتم افتتاحه يوم 31 ديسمبر 2019، ويأتى هذا المشروع فى إطار توفير فرص عمل لشباب المدينة.
يذكر أن جهاز المدينة وضع برنامجاً متكاملاً لتطوير منظومة النقل والمواصلات بالمدينة، وذلك ضمن الخطة العامة لتطوير المدينة واستبدال السيارات نصف النقل لخدمة المترددين والعمالة اليومية بالمناطق الصناعية بالمدينة، بالميكروباص، حيث تم طرح 188سيارة ميكروباص أجرة 14 راكباً، كما وضع جهاز المدينة خطة لمنع سير مركبات التوك التوك بالمحاور الرئيسية تمهيداً لمنع سيره نهائياً بالمدينة، وتم رصد عدد مركبات التوك التوك بالمدينة.
رسومات مبهجة تزين الوحدات
جهاز مدينة اكتوبر يضع لافتات للمشروع
مدخل شارع مصر باكتوبر
تحضير شارع مصر باكتوبر
بوابات الدخول الالكترونية لشارع مصر باكتوبر
مسارات الدخول لشارع 306
سلات قمامة للحفاظ على نظافة الشارع
مساحات للاطفال داخل الشارع
أغصان الزيتون والرسومات المبهجة تزين الوحدات
جانب من شارع مصر اكتوبر
شارع مصر يستعد للافتتاح غدا
بوابات لمدخل شارع مصر
منظر عام لشارع مصر باكتوبر
مسار للسيارات لمدخل شارع مصر
بلدورات ملونه فسفورية تزين ارصفة شارع 306
اشكال مختلفة للوحدات بشارع 306
يفتتح غدا جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، برئاسة المهندس شريف الشربيني، مشروع "شارع مصر"، الكائن بالمحور الخدمي الشمالي بجوار مدينة الثقافة والعلوم، في الساعة الـ3 عصرا، بحضور مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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