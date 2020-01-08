شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: استهداف واشنطن لقاسم سليمانى تم بشكل منفرد من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الهجوم الأمريكى على قاسم سليماني تم بشكل منفرد بعيدا عن التحالف الدولى ضد داعش، مؤكدا أن بلاده أدانت الهجمات التى استهدفت مواقع للتحالف فى العراق.

وأكد وزير الخارجية الفرنسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان أن استقرار المنطقة وأمن الخليج سنصل لقرارات خاطئة، مشيرا إلى أن بلاده تدين كل العمليات العسكرية التى استهدفت مواقع للتحالف الدولى وننادى بوضع حد لدوامة العنف.

ودعا إلى ضرورة التفاوض لحل أى أزمة ومحاربة داعش وأن يتم ذلك فى إطار محاربة الارهاب.

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