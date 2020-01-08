شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الصين تدعم رؤية مصر باستثمارات جديدة ومناطق صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها تطورات الأحداث بين أمريكا وإيران بعد قصف القاعدة العسكرية عين الأسد، إضافة سقوط الطائرة الأوكرانية فى إيران، وإرسال أردوغان 35 جنديا إلى ليبيا، وتأكيد مصر على دعم مؤسسات الدولة الليبية وجيشها الوطنى، وإعلان وزير خارجية الصين دعم بلاده لرؤية مصر 2030.

الرئيس السيسى يبحث مع وزير خارجية فرنسا تطورات الأوضاع فى الخليج وليبيا

فقد تم التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع فى ليبيا، وذلك في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن تنادل كافة جوانب القضية الليبية وتدعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطنى لمكافحة الإرهاب والمليشيات المسلحة، سعياً نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبى فى مستقبل أفضل من خلال تفعيل إرادته والحفاظ على موارد الدولة والتوزيع العادل لثرواتها، بالإضافة على الحد من التدخلات الخارجية وتداعياتها السلبية.

أردوغان يعلن إرسال بلاده 35 جنديا إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعمًا لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا فى المعارك.

ترامب يتوعد إيران بعقوبات جديدة.. ويؤكد: لن نسمح بالفوضى والإرهاب بعد اليوم

توعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إيران بعقوبات اقتصادية جديدة قاسية، مع استمرار العقوبات القوية القائمة، حتى يتغير سلوكها، مشيرًا إلى أن إيران خلال الفترة الماضية استهدفت منشئات سعودية وطائرات أمريكية، وزادت أنشطتها بعد توقعيها الاتفاق النووى عام 2013 وحصلت على 230 مليار دولار، بجانب 1.8 مليار دولار نقدًا ولم تقدم الشكر لأمريكا، فقد رفعت شعارات الموت لأمريكا فى اليوم الذى وقع فيه الاتفاق، ثم انطلقت فى عملها الإرهابى وتسببت فى الجحيم باليمن وسوريا والعراق وأفغانستان.





5 قرارات هامة لمجلس الوزراء.. تحديد اختصاصات وزير الإعلام.. الموافقة على إصدار قانون التخطيط العام للدولة.. ووضع إطار قانونى أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء ، على السياسة الإعلامية التي عرضها أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ورد وزير الإعلام على استفسارات الوزراء حول السياسة المقترحة، كما وافق مجلس الوزراء على اختصاصات وزارة الدولة للإعلام، وكلف المستشار القانوني لمجلس الوزراء، بصياغة الإختصاصات تمهيداً لصدور القرارات التنفيذية لها من رئيس مجلس الوزراء.

خليفة حفتر وفايز السراج يصلان إلى روما للقاء رئيس الوزراء الإيطالى

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى ورئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، يصلان إلى روما للقاء رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.

وزير الخارجية الصينى: حريصون على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وانج يى، مستشار الدولة ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له.





- إيران تثأر وتدفن "سليماني".. استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بـ22 صاروخا.. إعلام طهران يعلن مقتل 80 شخصا فى الهجوم.. واشنطن تشكك فى الحصيلة: خسائرنا مادية فقط.. المرشد: صفعنا الأمريكان.. وظريف: الرد انتهى

في أول تعليق له على قصف الحرس الثورى الإيراني لقاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، قال الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى " تم توجيه صفعة للولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم والإنتقام أمر آخر"، مضيفا "تواجد أمريكا في المنطقة يجب ان ينتهي"، وذلك عقب ساعات من شن طهران هجمة صاروخية على القاعدة الأمريكية فى التوقيت نفسه الذى استهدافت فيه واشنطن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى، قاسم سليماني فجر الجمعة الماضية فى العراق وهدد خامنئى وقتها واشنطن بانتقام شديد.





- نتنياهو محذراً إيران: انتظروا ضربة فتاكة حال استهداف أى موقع إسرائيلى

حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إيران اليوم، الأربعاء، من مهاجمة إسرائيل رداً على مقتل القائد العسكرى الكبير قاسم سليمانى الأسبوع الماضى، مهدداً فى الوقت ذاته طهران بضربة فتاكة حال مهاجمة أى موقع فى إسرائيل.

Advertisements

- أول فيديو لأعمال نقل تماثيل الكباش الأربعة من الكرنك لتزيين ميدان التحرير

ينشر ”الخليج 365” أول فيديو لأعمال النقل رسميًا لـ4 كباش من معابد الكرنك، عصر اليوم الأربعاء، والتى تم تجهيزها وترميمها من الفناء الأول "صالة الاحتفالات" بالكرنك لتتحرك صوب العاصمة لتزيين ميدان التحرير خلال الفترة المقبلة حول مسلة ستنقل من صان الحجر بالشرقية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى أمين المجلس الأعلى للآثار.





- كارلوس غصن فى أول ظهور بعد هروبه من اليابان: فخور كونى لبنانيا.. لست فوق القانون وأتمنى ظهور الحقيقة كاملة.. ويكشف: المدعى العام فى اليابان قال لى اعترف وستنتهى الأمور.. وأشكر عائلتى وكل من وقف بجوارى.. فيديو

وكشف كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف نيسان – رينو، تفاصيل هروبه من اليابان، مضيفا: "عندما ذهبت أمام المدعى العام فى طوكيو ودعوت إلى براءتى وكانت يداى مغلولتين ومعصماى مغلولين، تم إرسالى إلى قاعة المحكمة وكنت فى السجن الانفرادى لفترة طويلة، وبعد ذلك قضيت فترة الأعياد وحيدا ومعزولا ولم أرى أى شخص من أسرتى إلا بعد 6 أسابيع".





- فيديو وصور.. تحطم طائرة أوكرانية على متنها 180 راكبا أغلبهم إيرانيون بعد الإقلاع من مطار الخمينى.. مصرع جميع الركاب.. العثور على الصندوق الأسود.. ودايلى ميل تتحدث عن شكوك بسبب التزامن مع ضرب قاعدة عين الأسد

قالت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، نقلا عن وكالة أنباء فارس، سقوط طائرة أوكرانية من طراز بوينج 737 وعلى متنها 180 شخصا بعد إقلاعها من مطار الإمام الخمينى فى إيران بسبب مشاكل فنية.





- الكيف بيذل.. بودرة التلك أغرب حالة إدمان لسيدة بريطانية.. جرعة كل 30 دقيقة.. متلازمة البيكا وراء حالتها.. الصحة العالمية: التلك مادة معدنية سامة تسبب السرطان.. وآندرسون: لم أستطع الابتعاد عنها أكثر من يومين

ووفق تقرير صحيفة ديلى ميل البريطانية، بدأت قصة ليزا أندرسون والتى تبلغ من العمر 44 سنة، مع تناول مسحوق بودرة التلك بعد ولادة طفلها الخامس قبل 15 عامًا، عندما شعرت بالحاجة المفاجئة للقيام بذلك أثناء تجفيف ابنها بعد الاستحمام، فاشتد شغفها بتعاطى بودرة التلك والآن تعترف بأن الأمر وصل بها إلى أن تتعاطى بودرة التلك على الجزء الخلفي من يدها كل 30 دقيقة، وتستيقظ عدة مرات أثناء الليل لتناولها.





- احذروا الأجواء مازالت غير مستقرة.. استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة بطقس الـ72 ساعة المقبلة.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد للعاصمة.. واضطراب الملاحة

لازالت حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد مستمرة على كافة الأنحاء وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس السئ خلال الـ 72 ساعة المقبلة على أغلب الأنحاء واستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس، واستمرار فرص الأمطار الغزيرة والرعدية على أن يبدأ التحسن فى حالة الجو بدء من السبت المقبل.





- المؤلف صلاح الجهينى يقاضى شيبسى وفودافون لاستغلالهما مشاهد "ولاد رزق"

تقدم المؤلف صلاح الجيهينى بإنذار قضائى ضد شركة شيبسى للصناعات الغذائية، وشركة فودافون، بسبب استغلال مشاهد مؤلفة من فيلم " أولاد رزق"، داخل إعلان الشركتين.





- رامى يوسف من مطار لوس أنجلوس: "تخضع لتفتيش عشوائى لمجرد أنك مسلم"

رامى يوسف نشر عبر "ستورى" إنستجرام، فيديوهات أثناء تفتيشه في مطار لوس أنجلوس، بما في ذلك خضوع حقيبة جائزته للكشف، وهو أمر طبيعى قد يحدث مع أى شخص، ولكن المختلف في الأمر أن رامى كتب عبر حسابه على إنستجرام: "تفتيش عشوائى خاصة حينما تحمل اسم مسلم".





- اشتعال أزمة كهربا بين الأهلي والزمالك فى الجبلاية.. الأبيض يشكو اللاعب رسميا ويتهمه بالهروب وفسخ التعاقد.. اتحاد الكرة: طلبوا ايقافه.. والأحمر يرد: جاهزون للرد بالمستندات والأزمة تصل "فيفا"

لم تمر سوى أيام قليلة وبالتحديد 72 ساعة على أول مشاركة وظهور لمحمود عبد المنعم كهربا مع فريقه الجديد "الأهلي" في مباراته أمام نادى مصر بالجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 1، وبعدها اشتعلت الأجواء بين قطبي الكرة المصرية.





- ساديو مانى زعيماً لإفريقيا لأول مرة فى مسيرته.. الأسد السنغالى يحصد لقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء لعام 2019 من الغردقة.. محمد صلاح وصيفاً بحصوله على 325 صوتا.. ومحرز الثالث.. وبلماضى زعيم المدربين

تزعم النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، قارة إفريقيا، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب عن القارة السمراء لعام 2019 لأول مرة في مسيرته، متفوقا على زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، ولاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز، خلال الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء فى مدينة الغردقة بمصر ، والذى حضره العديد من كبار الشخصيات على رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وأحمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقد تسلم ماني الجائزة من رئيس الكاف، في الوقت الذى غاب في محمد صلاح ورياض محرز عن الحفل.