شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا:اتفاق السراج وأردوغان يخالف القانون الدولى وغير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، إن اجتماع القاهرة لوزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا سمح للتطرق للأوضاع فى شرق المتوسط، مؤكدا أن الاكتشافات الأخيرة من موارد الغاز توفر فرص تنمية منطقة شرق الاوسط.

وأكد وزير الخارجية الفرنسى، فى مؤتمر صحفى مشترك فى القاهرة، أن اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا والوفاق موضوع يثير القلق بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاتفاق يؤثر مباشرة على دول الاتحاد الأوروبى لأنه اتفاق غير قانونى بشكل كامل ويخالف القانون الدولى.

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أشار لودريان، إلى أن تركيا يمكنها أن تكون لاعبا فى شرق المتوسط فى حال قبلت بقانون البحار، مشددا على أن مبادئ ثلاثة تحفظ استقرار سرق المتوسط هى احترام القانون الدولى والحوار واحترام سيادة الدول.

شدد الوزير الفرنسى على أن الاستقرار فى ليبيا هام للغاية للمنطقة المغاربية، مؤكدا دعم الدول لاجتماع برلين الحوار ليبى برعاية الأمم المتحدة والاتفاق الأفريقي.