شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: قاسم سليمانى أكبر إرهابى فى العالم وقتل آلاف الجنود الأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن القصف الصاروخى الذى أطلقته إيران أمس لم يسفر عن حدوث خسائر بشرية فى صفوف القوات الأمريكية أو العراقية بفضل الترتيبات التى اتخذناها مسبقاً وبفضل الإنذار المبكر، مشدداً على أن سعى إيران لأمتلاك سلاح نووى أمر يهدد العالم، وتابع:"لم نسمح به على الإطلاق".

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وأضاف "ترامب"، خلال كلمة له، منذ قليل، أن الجيش الأمريكى قضى على أكبر إرهابى فى العالم وهو قاسم سليمانى رئيس فيلق القدس، وتابع:"كان مسئول شخصياً عن أكبر وأسوأ الفظائع ودرب الجماعات الإرهابية وغزى حروب أهلية ودموية فى المنطقة وقتل الآلاف من الجنود الأمريكيين وذرع العبوات الناسفة ما أدى إلى بتر اعضاء الجنود الأمريكيين..إذاَ يداه ملطخة بدماء الأمريكيين وقتله كانت رسالة قوية للإرهابيين".