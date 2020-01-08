شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا يوجد إصابات فى هجوم إيران.. ولن نسمح لطهران بالحصول على سلاح نووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية أبدًا، وأضاف الرئيس الأمريكى، فى كلمة له بمؤتمر صحفى يعقده الآن، تعليقًا على استهداف إيران لقواعد أمريكية فى العراق،: "الأمريكيون يجب أن يكونوا سعداء فلا يوجد أى أمريكى لقى مصرعه أو إصابات من قبل النظام الإيرانى.. لن ننعى أى ضحية.. فجميع العسكريين فى أمان".

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