شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لليوم السابع: الفترة القادمة تشهد تركيزا على الإصلاحات الهيكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن الحكومة تركز خلال الفترة القادمة على العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تساهم فى تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين.

ولفت "معيط" إلى أنه فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، فإن الحكومة قدمت العديد من المبادرات ومنها مبادرات البنك المركزى، ومبادرات حل مشاكل المتعثرين من أصحاب المصانع وحل المشاكل المتعلقة بالضرائب والجمارك وغيرها من المبادرات .

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كان وزير المالية قد أكد أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/ 2021، التى يجرى إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، سوف تُترجم توجيهات القيادة السياسية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية خاصة المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، من خلال التركيز على طرح العديد من المبادرات الوطنية الفعَّالة التى تُسهم بشكل مباشر فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القري الأكثر فقرًا، والقضاء علي العشوائيات، التى مازالت تحظى بإشادات دولية.

ولفت إلى أنه يجرى التنسيق حاليًا مع المسئولين المختصين بوزارات التضامن، والصحة، والتعليم، والثقافة، والنقل، لطرح مبادرات جديدة فى العام المالى المقبل تُعَّظم من أدوار هذه القطاعات الحيوية من خلال برامج قومية متميزة لتوصيل الدعم والتنمية لمستحقيها من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الرعاية الصحية، وتحديث المنظومة التعليمية، وبناء الوعى الثقافي، واستدامة تحسين خدمات النقل على النحو الذى يُسهم فى التيسير على المواطنين، وتسهيل حركة التجارة والاقتصاد الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ أداء الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.