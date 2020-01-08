شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الصينى: حريصون على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وانج يى، مستشار الدولة ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بوزير خارجية الصين والوفد المرافق له، مُعربًا عن حرص مصر على التواصل المُستمر مع بكين، ومُشيدًا بعلاقة الصداقة التى تربط قادة البلدين وخصوصية التعاون الثنائى، وهو ما يتجلى فى مواقف الدعم المتبادل فيما يخص القضايا الحيوية للبلدين فى المحافل الدولية والإقليمية. كما أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتى بدورها أسهمت فى دفع التعاون فى مختلف المجالات. كما رحب بمبادرات الارتقاء بالتعاون بين البلدين، وما تم الاتفاق عليه من "تدشين لجنة مشتركة بين حكومتى البلدين برئاسة وزيرى الخارجية".

وأكد رئيس الوزراء على تطلعنا لتعزيز التعاون فى إطار مبادرة الحزام والطريق، فى ظل اتساق مجالات التعاون بالمبادرة مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

وفى هذا السياق، أشار مدبولى إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرة الصينية، وخاصة فى مجالات النقل الجماعى وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتصنيع المركبات الكهربائية، وإدارة الصناديق السيادية، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، مُشيدًا فى هذا الصدد بالتعاون الجارى لتجهيز "مركز تجميع واختيار الأقمار الصناعية" والذى يُعد أول مركز مُتخصص فى المنطقة العربية، إلى جانب التعاون فى تجميع القمر الاصطناعى "مصر سات2".

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر على استقبال مزيد من الاستثمارات الصينية، معربًا عن تقديرنا الكامل للدور الحيوى الذى تقوم به الشركات الصينية فى مختلف مجالات التنمية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى إطار تطوير "المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادى والتجارى - تيدا"، ودور الشركات الصينية فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى زيارته للصين فى نوفمبر 2018 للمشاركة فى معرض الصين الدولى للواردات "CIIE" بشنغهاى، وافتتاح الجناح المصرى، حيث كانت مصر ضيف شرف المعرض، فى ظل الحرص المتبادل على زيادة حجم التجارة بين البلدين.

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وعبّر الدكتور مصطفى مدبولى عن ترحيبنا بتنامى التدفقات السياحة الصينية إلى مصر على مدى السنوات الأخيرة، مُعربًا عن تطلع مصر لمزيد من السياحة

الصينية بما يتسق مع عمق وتطور العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين وإمكانيات وقدرات مصر السياحية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين فى أفريقيا، ليس فقط فى إطار رئاستنا الحالية للاتحاد الأفريقى، بل بوجه عام على ضوء الدور الرائد والمستمر لمصر فى أفريقيا، وللاستفادة المشتركة من تطبيق "منطقة التجارة الحرة القارية فى أفريقيا" وهو ما يأتى لتعضيد التنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف التنموية على مستوى القارة الأفريقية.

من جانبه، أشاد وزير خارجية الصين بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسى من خطوات جادة للإصلاح الاقتصادى والإجتماعى، مؤكدًا أن بلاده حريصة كل الحرص على ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية فى مصر فى كل المجالات التى ذكرها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج السيارات الكهربائية.

وأكد وزير الخارجية الصينى أن معرض الصين للواردات يدل على أن الصين راغبة فى فتح أسواقها للعالم، وخاصة الدول الصديقة مثل مصر، والتى تستطيع استغلال هذه الفرصة لزيادة حجم وارداتها إلى الصين.

وأضاف أن الصين على إستعداد دائم لنقل خبراتها التنموية إلى مصر، والإسهام الفعال فى كل الأنشطة التى تحقق رؤية مصر 2030، بما فى ذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية.

واختتم الوزير الصينى حديثه بالتأكيد على أن الصين تنظر لعلاقاتها بمصر من زاوية إستراتيجية طويلة المدى، وسوف تظل تعمل من أجل الإرتقاء بهذه العلاقات.