مصرع طفلة في حريق داخل شقة سكنية بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
لقيت طفلة مصرعها إثر نشوب حريق داخل شقة بمنطقة المعادي.
تلقى العقيد وليد عوض نائب مأمور قسم المعادي، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وبصحبتها سيارة إسعاف تحسبا لوجود خسائر بشرية.
سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتبين بالفحص أن الحريق أسفر عن مصرع طفلة إثر اختناقها نتيجة تصاعد الأدخنة.
جرى نقل جثة الطفلة لمشرحة المستشفى وجار تكثيف البحث للوقوف على ملابسات الحادث.
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