جمعوا بين أكثر من عمل.. إحالة محاكمة 14 مصورًا بالإذاعة والتليفزيون لمحكمة أخرى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

أحالت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قضية محاكمة 14 مصور بالتلفزيون المصري ما بين درجة مدير عام ودرجات وظيفية متفاوتة، ومدير سابق بإدارة التصوير الإلكترونى بالقطاع، للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للاختصاص، لاتهامهم بعدم تأدية العمل المنوط بهم بأمانة، ولم يحترموا مواعيد العمل وجمعوا بين عملهم وعمل آخر.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال 14 بصفته مدير سابق بإدارة التصوير الإلكترونى، إهماله الإشراف على المصورين بإدارة التصوير الإلكتروني بالتليفزيون مما ترتب عليه ازدواج عملهم بقطاع التليفزيون والنيل المتخصصة في ذات الوقت.

وينحصر اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لشاغلى وظائف الإدارة العليا، لأن المُشرع قد خص شاغلي وظائف الإدارة العليا دون غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة بأحكام مغايرة في مجال التأديب.

وثبت من بيانات الحالة الوظيفية الخاصة للمحالين، أن جميع المُحالين يشغلون وظائف من الدرجة الأولى والثانية ووظيفة كبير، وهي من الوظائف التي لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا، وإن قُيّمت ماليًا بدرجة مدير عام.