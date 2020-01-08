ضبط المتهمين بالتسلل لمدرسة بمصر القديمة وسرقة 10 أجهزة تابلت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على المتهمين باقتحام مدرسة بدائرة مصر القديمة وسرقة 10 أجهزة تابلت وإعادة المسروقات.

ورد بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (مديرة إحدى المدارس بدائرة القسم) باكتشافها سرقة "10 أجهزة تابلت" من داخل المدرسة عملها. أسفرت جهود البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية". ألقت مباحث القاهرة القبض على المتهمان عقب استهدافهما بأماكن ترددهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط 9 أجهزة تابلت "المستولى عليهم" بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط جهاز "تابلت" من متحصلات الواقعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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