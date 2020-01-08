مصر | السيطرة على حريق شقة دون إصابات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شقة دون إصابات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع العشرين بفيصل دون وقوع إصابات. تلقت غرفه عمليات الحماية المدنية إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية

بشارع جلال رزق بمنطقة الملكة بشارع العشرين بفيصل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيرات ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيرات ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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