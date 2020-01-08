مصر | تجديد حبس "محامي السترات الصفراء" 45 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس "محامي السترات الصفراء" 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تجديد حبس المحامى محمد رمضان عبد الباسط لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 16576 لسنة 2018 إدارى المنتزه أول والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية السترات الصفراء" والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة لهه تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.