أخبار مصر | رئيس حي النزهة: نسير على خطة رئيس الجمهورية للتطوير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حي النزهة: نسير على خطة رئيس الجمهورية للتطوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، أننا نسير على خطة رئيس الجمهورية لتطوير الحي ضمن المرحلة الثانية لرفع كفاءة المنطقة، لافتًا إلى التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح "عقل" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن الهيئة الهيئة الهندسية لها اختصاصتها في إنشاء المحاور والطرق، والحي في دهان العقارات، ورفع كفاءة الشوارع، وزيادة المساحات الخضراء، ودهان الأرصفة وتشغيل الإنارة، بالإضافة إلى الترميمات المتواجدة بالشارع، والبنية التحتية.

وبالتزامن مع التطوير الذي تشهده المنطقة خلال الفترة الماضية، قامت الجهات التنفيذية للحي برفع جميع السيارات المتروكة والمهملة من الشوارع.

وكشف "رئيس حي النزهة" منذ صدور قرار محافظ القاهرة، بمصادرة جميع السيارات المتهالكة منذ أربع أيام، تم رفع 12 سيارة بدون لوحات، وسيارات أخرى بلوحات ولكن الإدارة العامة للمرور قامت التعامل معها.