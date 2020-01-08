أخبار مصر | محطة مترو.. كلمة السر في استثمارات "النقل" بمثلث ماسبيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محطة مترو.. كلمة السر في استثمارات "النقل" بمثلث ماسبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد منطقة مثلث ماسبيرو اهتماما كبيرا من كافة أجهزة الدولة في تطوير قلب القاهرة وجعلها منطقة استثمارية ذات طراز اداري وتجاري، الأمر الذي تطلب تكاتف جهود هذه المؤسسات للتكامل في الوصول لإنشاء بنية تحتية قادرة على المنافسة، من جانبها تجلى دور وزارة النقل في قيام الهيئة القومية للانفاق بانشاء محطة مترو ماسبيرو.

وأوضح اللواء عصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أنه عند تخطيط وزارة النقل لإنشاء محطة ماسبيرو ضمن محطات الخط الثالث للمترو، لم يكن قد طرح مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ولكن بعدما ظهر المشروع العملاق، تطلب الأمر من الهيئة دورا للمشاركة في هذا التطوير بما يتلائم مع مخططات الدولة للتطوير والاستثمار، ربما يتناسب مع قدرات الهيئة.

مبنى تجاري وإداري:

وأضاف والي، أن طبيعة الدور الذي ستقوم به الهيئة، هو استغلال مسطح المحطة بالكامل والذي يصل ل 3600 متر، في بناء مبنى إداري وتجاري، يتوائم مع المخطط الكلي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

نزع الملكية:

شهدت عملية إنشاء المحطة قيام وزارة النقل بأعمال نزع ملكية وازالة محال تجارية متواجدة قرابة 23 محلا، قامت هيئة الأنفاق بتعويض 21 منهم، وسيكون لهم استجابة اذا ما قرر اصحاب هذه المحال في الحصول على وحدات بداخل المبنى الاداري المقرر إنشاؤه على مسطح المحطة.

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الحفار:

من جانبه شهد الدكتور مصطفى مدبولي تدشين بدء عمل الحفار نفرتيتي العملاق، في شهر ديسمبر الماضي، وهي ماكينة الحفر العميق في لمحطة "ماسبيرو" بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

مواصفات محطة ماسبيرو:

محطة ماسبيرو تدخل ضمن محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث النفقية وتقع على مساحة 3600 م2 بعمق 28 مترا من منسوب سطح الأرض، وتتكون المحطة من ثلاثة أدوار.

الخط الثالث للمترو:

أعلن المهندس كامل الوزير، أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يمثل حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم خطوط شبكة مترو الأنفاق والذي يتبادل الخدمة معه في محطة ناصر والخط الثاني الذي يتبادل الخدمة معه في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، بالإضافة الى أنه يتبادل مع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في محطة الاستاد ومونوريل 6 أكتوبر، بمحطة بولاق الدكرور، كما أنه حلقة وصل مع القطار الكهربائي ( السلام العاصمة الإدارية ) في محطة عدلي منصور، وبلغت تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه، ومن المخطط استكمال تنفيذ باقي محطات المرحلة ليتم إفتتاحها في إبريل 2020.

مشروع تطوير مثلث ماسبيرو:

من جانبها تقوم وزارة الاسكان بالتعاون مع محافظة القاهرة بتنفيذ أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو والتي تشمل إنشاء عدة أبراج سكنية للأهالي الراغبين في العودة بعد التطوير إلى جانب أبراج تجارية وإدارية وسكنية استثمارية.

