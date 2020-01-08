أخبار مصر | الأوقاف: إطلاق قافلتين دعويتين إلى المنيا والبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: إطلاق قافلتين دعويتين إلى المنيا والبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف قافلتين دعويتين موسعتين لشباب علماء الأوقاف إلى محافظتي المنيا والبحيرة، الجمعة المقبلة، تحت عنوان: ”السماحة عقيدة وسلوكا والاصطفاف الوطني واجب الوقت”.

وتضم القافلة الأولي: إلى محافظة المنيا (مركز دير مواس) كل من:

1- الشيخ إبراهيم عبد الرحمن محمد

2- الشيخ إسلام محمود فضل

3- الشيخ نصر الدين عبد العظيم

4- الشيخ أحمد عبد السلام عبد الرازق

5- الشيخ أحمد عبد العظيم مصطفي

6- الشيخ محمد عبد اللاه مرزوق

7- الشيخ محمد عبد الحميد عبد النعيم

8- الشيخ خالد عبد المحسن محمد

9- الشيخ يحي صدقي محمود

10- الشيخ هشام سعد عبد الرشيد

وتضم القافلة الثانية: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) كل من:

1- الشيخ أحمد محمد عبد الباري شاهين

2- الشيخ محمد سليمان الملواني

3- الشيخ عماد محمود زريق

4- الشيخ عبد الله محمد أحمد جمعة

5- الشيخ وائل محمد عبد المطلب