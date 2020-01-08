أخبار مصر | مفاوضات سد النهضة.. رئيس دفاع النواب: مباحثات وزراء مصر والسودان وإثيوبيا ستحدث انفراجه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاوضات سد النهضة.. رئيس دفاع النواب: مباحثات وزراء مصر والسودان وإثيوبيا ستحدث انفراجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، بأن يكون هناك انفراجة بشأن المباحثات التي عقدت لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأربعاء، بشأن ملف سد النهضة، بمشاركة مُمثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، قائلا: "مصر حين تعلن رفضها على أي قضية تطرح ملاحظاتها بناءًا على دراسات وأبحاث علمية بحتة".

وقال عامر، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، إن الدولة المصرية لم تقف أمام تحقيق التنمية التي تريدها دولة إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية بأي شكل من الأشكال بل تدعمها، ولكن بما يحفظ ويحمي دول المصب، مُشيرًا إلى أن إثيوبيا تعلم مدى أهمية الأمن المائي بالنسبة لمصر بأنه خط أحمر باعتباره قضية أمن قومي.

كما أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين قام بإلقاء خطابًا أمام البرلمان الإثيوبي في عام 2015 أكد بأن سياسة مصر مع إثيوبيا قائمة على التعاون وعدم إضرار أية دولة من دول نهر النيل بحقوق الدول الأخرى.

وتابع:"معدل الزيادة السكانية في مصر تزيد بنسبة لا تقل عن 2.5 مليون نسمة سنويًا.. وحصة مصر من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب لا تكفي.. ونستعين بالمياه الجوفية".