أخبار مصر | نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه القبلي بأسيوط، اليوم الأربعاء، سير لجان الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بأسوان وكان في استقباله الدكتور أحمد محمود بكري، عميد الكلية.



وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف فرق الكلية مشيدًا بالهدوء والانضباط الذي لمسه داخل اللجان، مشددا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة وتواجد أستاذ المادة وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب.



يأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة كليات فرع جامعة الأزهر بمحافظات صعيد مصر.

