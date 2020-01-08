أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يتفقد منشأت فندقية بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يتفقد منشأت فندقية بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أمس، بعض المنشأت الفندقية الجديدة في مدينة الغردقة الساحلية، منها ما سيتم افتتاحه قريبًا، للاطلاع على مستوى الخدمات بها إضافة إلى تفقد الأعمال النهائية لمتحف آثار الغردقة والذي سيتم افتتاحه قريبًا.

جاء ذلك على هامش حضوره فعاليات حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في سهل حشيش بمدينة الغردقة.

شملت الزيارة لمتحف الغردقة تفقد صالات العرض المتحفي، والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض ونظم الإضاءة والتأمين داخل المتحف الذي يعد أحد أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبنى المتحف وعمل التشطيبات اللازمة له، وفقًا للاشتراطات التي اقرتها الوزارة، على أن تتولى وزارة الآثار وحدها عملية الإدارة والإشراف على المتحف.

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يذكر أن المتحف تم تصميمه طبقًا للمعايير العالمية للمتاحف، ويعمل سيناريو العرض بالمتحف على إظهار الجمال والرفاهية فى الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يشهد عرض قطع تجسد وسائل الراحة في المنازل وأثاثها وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور وإكسسوارات.

ويتناول العرض أيضا المظاهر الرياضية كالصيد النيلي والبري، إلى جانب الآلات الموسيقية وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعوني وحتى العصور الحديثة؛ في محاولة للربط بين الحضارات المختلفة.

كما يعتبر المتحف أحد مظاهر جذب السياحة، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية، كما سيساهم المتحف في الترويج للآثار المصرية.