أخبار مصر | التضامن: مصلحة الطفل داخل مؤسسات الرعاية أهم أولويات الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: مصلحة الطفل داخل مؤسسات الرعاية أهم أولويات الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت نيفين القباچ وزيرة التضامن الإجتماعى، تقريرا مقدما من فريق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة حول إجراءات التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال ومناصرتها داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، فى إطار حقوق الأطفال التى كفلها الدستور وقانون الطفل المصرى واللائحة النموذجية لمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية التى أصدرتها الوزارة فى هذا الشأن.

ونفذ أعضاء لجنة الضبطية القضائية ومأموري الضبط بفريق التدخل السريع، زيارات مفاجئة فى غير اوقات العمل الرسمية لعدد ٢٩٥ مؤسسة رعاية إجتماعية فى محافظات الجمهورية وذلك للتأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال ومناصرتهم وتطبيق القوانين اللوائح، ويأتى ذلك كخطوات إستباقية لحماية الأطفال والحد من أى إنتهاكات ومن أى أخطار قد تهدد إستقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بما يحقق المصلحه الفضلى للإطفال.

وقد نتج عن تلك الزيارات رصد بعض الانتهاكات بحق الأطفال المودعين بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة وعلى أثره تم تحرير محاضر ضبط قضائي وإحالة المتسببين عن تلك الإتهاكات إلى النيابة العامة.

كما تم أيضًا خلال هذه الزيارات رصد عدة ملاحظات وتم توجيه إنذارات محددة بمدد زمنية لهذه المؤسسات لتلافيها مع توجية الادارات الاجتماعية الواقع فى نطاقها مؤسسات الرعاية الاجتماعيه للمتابعة الدورية، كما تم إحاله عدد من الاطفال لديهم مشكلات نفسيه وإجتماعيه وتعليميه وقانونية لمركز الدعم والتوجيه النفسى التابع للوزارة وكذا بعض إدارات الحاله بمديريات التضامن الاجتماعى ليتم دراسة حالتهم وتأهيلهم وحل مشكلاتهم ومتابعتهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإخراجهم ودمجهم في المجتمع.

هذا ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ أو على صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة.