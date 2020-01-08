أخبار مصر | إعلان الكشوف الأولية للمرشحين بانتخابات البيطريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين بانتخابات البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، الكشوف المبدئية للمرشحين على كافة المستويات النقابية وذلك بناءا على اجتماع مجلس النقابة العامة فى جلستة المنعقدة يوم الأثنين 6 يناير 2020، حيث تم تشكيل اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات والتى من المقرر أن تفتح باب الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، بدءا من اليوم الأربعاء 8 يناير 2020 وحتى الخميس 16 يناير 2020، لمدة 7 أيام عمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة.

وأوضحت القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين وذلك بعد إرسال الدكتور سامى طه رزق حسين، طلب بالتلغراف للتنازل عن الترشح، وتم قبول تنازله من قبل مجلس النقابة، وتم استبعاده من الانتخابات.

المرشحون على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبد الرءوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهرى، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.