شكرا لقرائتكم خبر عن «المستشفيات الجامعية»: إطلاق تطبيق «365 صحة» للتواصل المباشر مع المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بصدد إطلاق منصة إلكترونية خلال الأسبوع القادم بعنوان ٣٦٥ صحة «365 seha» بهدف ربط المريض بالمستشفيات الجامعية بشكل مباشر وكذا التواصل مع المستشفيات من خلال أحدث التقنيات لتوفير الوقت والجهد للمواطن، وذلك بهدف تحسين مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال المستشفيات الجامعية للمواطن المصري.

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وأوضح الوزير، في بيان، الأربعاء، أن تطبيق «٣٦٥ صحة» يعد أحد أوائل المنصات في مصرالتي تربط المريض بكافة أنواع خدمات الرعاية الصحية (الرعايات المركزة للكبار والأطفال، حضانات، بنوك دم المستشفيات الجامعية)، حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه يمكن من خلال التطبيق ربط جميع المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض لأقرب مقدم خدمة مما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في إنقاذ حياة المرضى خاصة في الحالات الطارئة، كما يوفر التطبيق للمريض في المرحلة الأولى الاستعلام عن (الأماكن الشاغرة بالرعايات المركزة المختلفة- الأماكن الشاغرة بالحضانات- توافر أكياس الدم)، إضافة إلى أن التطبيق يقوم بإرسال إشعارات ورسائل نصية للمريض بمعلومات التحضير للخدمات المختلفة.

وتشمل المرحلة الثانية من التطبيق والتى سيعلن عنها خلال الفترة القادمة توفير خدمات الحجز الإلكتروني في العيادات والعمليات والملف الإلكتروني الطبي للمريض والذي يشمل (التاريخ الطبي، الأمراض المزمنة، الأدوية التي تعرض المريض للحساسية، نتائج التحاليل، الأشعة). كما يمكن من خلال التطبيق تحويل أو طلب التحاليل والأشعة إلى المكان المختص بذلك، ومتابعة النتائج، إرسال الوصفة الدوائية إلى الصيدلية وطلب الأدوية، وطلب أقرب سيارة إسعاف لموقع المريض، وإرسال إشعارات تنبيه ورسائل نصية بمواعيد الأدوية ورسائل التثقيف الصحي للمرضى.