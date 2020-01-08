شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة طريق مسطرد وعودة المياه لـ15 منطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة أن شركة مياه الشرب بالقاهرة انتهت من إصلاح كسر ماسورة المياه بالخط الرئيسي قطر 1000 مللي بطريق مسطرد القديم، والذى أدى الى انقطاع الخدمة عن 15 منطقة بالقاهرة، حيث تأخر عودة المياه عن الموعد المقرر، بسبب تسريب فى أعمال اللحام، وكانت شركة مياه القاهرة، اعلنت انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة وهى " النزهة الجديدة، والكوربة، وهليوبوليس، وسانت فاطيما، ومنطقة الحجاز ومتفرعاته، جامع الفتح، وخلف الكلية الحربية، شارع فريد سمكية، ومنطقة عين شمس الشرقية والغربية، ومنطقة المسلحة، وخارجة المطرية، والهايكستب"، بسبب حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى قطر 1000 ملى بطريق مسطرد القديم، وأضافت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

وأكد هشام حسن، رئيس الخط الساخن بشركة مياه القاهرة، أنه حدث تسريب فى أعمال اللحام التى تتم لمعالجة الكسر الذى وقع فى أخد الخطوط الرئيسية، مما تسبب فى تأخر عودة ضخ المياه، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح واللحام - والمتوقع أن تنتهي خلال ساعة من الآن - ستتم عودة ضخ المياه مرة أخرى.

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وكان المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة، أكد أنه تم الدفع بفرق صيانة إصلاح للخط الرئيسى بقطر 1000 والذى تعرض للكسر ظهر اليوم، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح سيتم ضخ المياه فى الخطوط مرة أخرى، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإصلاح ساعات قليلة.، حيث طالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة طالبت المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه فى المنازل لضمان دوام الخدمة لجميع العملاء ولتخفيف الضغوط على الصرف، وتلافى الأضرار بالصحة العامة والبيئية‪.‬‬‬