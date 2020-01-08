شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى يتفقد فندقا جديدا ومتحف الغردقة على هامش حضوره فعاليات حفل "كاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أمس بعض المنشآت الفندقية الجديدة منها ما سيتم افتتاحه قريبا وذلك لتفقد مستوى الخدمات بها، بالإضافة إلى تفقد الأعمال النهائية لمتحف آثار الغردقة والتى سيتم افتتاحه قريبا.

شملت الزيارة إلى متحف الغردقة تفقد صالات العرض المتحفى، والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض ونظم الإضاءة والتامين داخل المتحف الذى يعد أحد أبرز المشروعات، التى تنفذها وزارة الآثار لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذى قام بتوفير مبنى المتحف وعمل التشطيبات اللازمة له، وفقًا للاشتراطات التى أقرتها الوزارة، على أن تتولى وزارة الآثار وحدها عملية الإدارة والإشراف على المتحف.

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يذكر أن المتحف تم تصميمه طبقًا للمعايير العالمية للمتاحف، ويعمل سيناريو العرض بالمتحف، على إظهار الجمال والرفاهية فى الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يشهد عرض قطع تجسد وسائل الراحة فى المنازل وأثاثها وأدوات الزينة التى استخدمها المصرى القديم من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور وإكسسوارات.

ويتناول العرض أيضا المظاهر الرياضية كالصيد النيلى والبرى، إلى جانب الآلات الموسيقية وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعونى وحتى العصور الحديثة؛ فى محاولة للربط بين الحضارات المختلفة.

ويعتبر المتحف أيضا أحد مظاهر جذب السياحة، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية، كما سيساهم المتحف فى الترويج للآثار المصرية.