وصول وزراء خارجية إيطاليا وقبرص واليونان للمشاركة بالاجتماع التنسيقى بشأن ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قبل قليل، مطار القاهرة الدولى، كل من وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، ونظيره اليونانى نيكوس دندياس، فى زيارة للبلاد تستغرق يوما واحدا، يشاركا خلالها فى الاجتماع التنسيقى حول ليبيا، الذى تستضيفه القاهرة اليوم الأربعاء، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزيرا الخارجية القبرصي واليوناني وصلا على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصولهما من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، وكان فى استقبالهما عدد من مسؤولى سفارتى قبرص واليونان بالقاهرة
كما وصل، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدد من المسؤولين، ويشارك فى الاجتماع التنسيقى حول ليبيا المقرر انعقاده اليوم الأربعاء فى القاهرة، ويضم أيضا وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص، وذلك لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا.
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الخارجية الإيطالي، وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، وكان فى استقباله عدد من مسؤولي السفارة الإيطالية بالقاهرة.
وقال دي مايو وفقا لوكالة أنباء آكي الإيطالية، أمس الثلاثاء، أنه سيحضر اليوم الأربعاء "قمة" بمصر حول الوضع الليبي، ثم سيتوجه إلى الجزائر وتونس، مشيرا في الوقت نفسه إلى جهود أخرى لإيجاد حل للأزمة الليبية تتمثل في عملية السلام في برلين.
وكانت وزارة الخارجية، أعلنت أن الوزير سامح شكري سوف يستضيف غدا الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا وزاريا يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.
وعقدت وزارة الخارجية المصرية، الأحد الماضي، اجتماعا لإحاطة عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية لاسيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
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