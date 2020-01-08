شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزراء خارجية إيطاليا وقبرص واليونان للمشاركة بالاجتماع التنسيقى بشأن ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قبل قليل، مطار القاهرة الدولى، كل من وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، ونظيره اليونانى نيكوس دندياس، فى زيارة للبلاد تستغرق يوما واحدا، يشاركا خلالها فى الاجتماع التنسيقى حول ليبيا، الذى تستضيفه القاهرة اليوم الأربعاء، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزيرا الخارجية القبرصي واليوناني وصلا على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصولهما من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، وكان فى استقبالهما عدد من مسؤولى سفارتى قبرص واليونان بالقاهرة

كما وصل، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدد من المسؤولين، ويشارك فى الاجتماع التنسيقى حول ليبيا المقرر انعقاده اليوم الأربعاء فى القاهرة، ويضم أيضا وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص، وذلك لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا.