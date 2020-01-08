شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيرانية تنشر فيديو لقواعد أمريكية جديدة فى مرمى صواريخ الحرس الثورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية مقطع فيديو لقواعد أمريكية حول العالم وفى منطقة الخليج العربى، قالت إنها فى مرمى صواريخ إيران، وذلك بعد تنفيذ الحرس الثورى الإيرانى هجمة صاروخية بالستية فجر الأربعاء، على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق، ويظهر الفيديو كل القواعد العسكرية الأمريكية فى الخليج بالإضافة إلى قاعدة انجرليك الأمريكية فى تركيا وأفغانستان وباكستان.

وقصفت إيران بصواريخ بالستية فجر الأربعاء، قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون، ردّاً على مقتل رئيس "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية فى بغداد قبل 5 أيام، في منعطف تصعيدي جديد يخشى أن يؤدّي لاندلاع نزاع مفتوح على الأرض العراقية.

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وأعلن البنتاجون بعد منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت المنطقة فى بيان أن إيران قصفت من أراضيها قاعدتي عين الأسد وإربيل اللتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق.