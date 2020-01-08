وكالة إيرانية تنشر فيديو لقواعد أمريكية جديدة فى مرمى صواريخ الحرس الثورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية مقطع فيديو لقواعد أمريكية حول العالم وفى منطقة الخليج العربى، قالت إنها فى مرمى صواريخ إيران، وذلك بعد تنفيذ الحرس الثورى الإيرانى هجمة صاروخية بالستية فجر الأربعاء، على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق، ويظهر الفيديو كل القواعد العسكرية الأمريكية فى الخليج بالإضافة إلى قاعدة انجرليك الأمريكية فى تركيا وأفغانستان وباكستان.
وقصفت إيران بصواريخ بالستية فجر الأربعاء، قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون، ردّاً على مقتل رئيس "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية فى بغداد قبل 5 أيام، في منعطف تصعيدي جديد يخشى أن يؤدّي لاندلاع نزاع مفتوح على الأرض العراقية.
وأعلن البنتاجون بعد منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت المنطقة فى بيان أن إيران قصفت من أراضيها قاعدتي عين الأسد وإربيل اللتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق.
وعمت الشارع الإيرانى فرحة شعبية فور الإعلان عن نبأ قصف الحرس الثورى الإيرانى لقاعدة عين الأسد الأمريكية فى العراق، واحتفل مئات الإيرانيون، اليوم، الأربعاء، بالهجوم الصاروخى، الذى شنته طهرانق، باعتباره انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، الذى اقيمت مراسم دفنه فجر الاربعاء بالتزامن مع القصف الإيرانى.
من جهته أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب أحيط علماً بالهجوم وهو "يراقب الأوضاع عن كثب ويجري اجتماعات مع فريقه الأمنى".
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