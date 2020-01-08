شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، العدد الأول مكرر (أ)، 4 قرارات لرئيس الجمهورية. وشمل العدد، قرار رقم 5 لسنة 2020، باستبدال نص المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية بنص آخر. Advertisements وقرار رقم 7 لسنة 2020، بتخصيص مساحة 9.77 فدان تقريبًا تعادل 41061 م2 ناحية ساقلتة – محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة مياه الشرب. وقرار رقم 8 لسنة 2020، بتخصيص مساحة 260.32 فدان تقريبًا تعادل 1093569.27 ناحية إسنا – محافظة الأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحي وبرك أكسدة. وقرار رقم 9 لسنة 2020، بتخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الناصرية وناحية برنشت – محافظة الجيزة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية عليها.

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