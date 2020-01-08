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إنقاذ مسن خلف ساتر ترابي لكوبري تحت الانشاء بحلوان

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع لإنقاذ مسن خمسيني يتخذ ساترا تربيا لكوبري تحت الإنشاء بحلوان مأوى له.

توجه الفريق على الفور لمكان تواجد المسن وأجرى دراسه حاله له وتبين أنه يدعى صلاح ع أ، ويبلغ من العمر ٥٥ عامًا، وهو من مواليد محافظة الفيوم، وكان يعمل سائق وتعرض لصدمة نفسية، ولا يوجد معه أي أوراق تثبت شخصيتة.

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بعد بمحاولات عديدة نجح الفريق باقناعة إستقباله بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وعلية تم إستقباله بدار عقيلة السماع للرعاية بحلوان ليتلقى كافة أوجه الرعاية وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع مرة أخرى.

ونجح الفريق بإعادته لأهله بعد نشر صورة له على إحدى صفحات التنويه عن المفقودين على صفحات التواصل الاجتماعي والذين تعرفوا عليه وقاموا بإستلامه.

هذا ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات إنتهاكات دور الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى صفحات التواصل الاجتماعى بالوزارة.

إنقاذ مسن من خلف ساتر ترابي لكوبرى تحت الإنشاء بحلوان
إنقاذ مسن من خلف ساتر ترابي لكوبرى تحت الإنشاء بحلوان
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