شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يرخص لـ«الأوقاف والزراعة» تأسيس شركة لمنح علامة «الحلال» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد الأول مكرر (ب)، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 35 لسنة 2020.

وجاء في نص القرار، يرخص لوزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة «الحلال»، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجهات المشار إليها.