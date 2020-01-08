شكرا لقرائتكم خبر عن «شمال سيناء»: صرف 750 ألف جنيه تعويضات لأسر شهداء ومصابي «تفاحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء صرف مبلغ ٧٥٠ ألف جنيه تعويضات لأسر شهداء ومصابي حادث «تفاحة» ببئر العبدمقدمة من القوات المسلحة.

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال استقباله أسر الشهداء والمصابين، الأربعاء، على الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في شمال سيناء، من خلال محاربة الارهاب وتقديم المساعدات المتنوعة للمواطنين، موجهًا الشكر والتقدير للقوات المسلحة على دورها الكبير بشمال سيناء.

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وأضاف المحافظ أن المبالغ المقدمة من القوات المسلحة، حيث قدمت مبلغ ١٥٠ ألف جنيه نقدًا لعدد ٥ من أسر الشهداء والمصابين، بجانب تقديم ١٠ شهادات استثمار بقيمه ٦٠ ألف جنيه للشهادة الواحدة لباقي أسر الشهداء والمصابين في الحادث، مؤكدًا أنه حفاظا على الأطفال القصر تم شراء شهادات استثمار لهم، بحيث يتم الصرف لهم بعد بلوغ السن القانوني، مؤكدًا على إضافة الفوائد على تلك الشهادات، وبعد وصول مبلغ الفوائد إلى مبلغ قيمة الشهادة يتم شراء شهادة جديدة للقصر.

أشار المحافظ إلى أن تلك المبالغ التي تم صرفها من القوات المسلحة، بخلاف المبالغ التي يتم صرفها من مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى رفع كفاءة منزل أسرة أحد الشهداء على نفقه المحافظة.

بدورها، أكدت سعدية محمود مدير عام مديرة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، على صرف مبلغ ١٩٠ ألف جنيه كتعويضات للمصابين، وجار صرف مبلغ مليون و٢٠٠ الف جنيه لأسر الشهداء بواقع ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل شهيد، بجانب صرف مبلغ ١٥٠٠ جنيه كمعاش شهري لأسرة كل شهيد.

يذكر أن سيارة نصف نقل تعرضت للاستهداف، نهاية أكتوبر الماضي، أثناء سيرها بمنطقة تفاحة جنوب مدينة بئر العبد، ما أسفر عن استشهاد ١٢ شخصًا من أسرة واحدة وإصابة ٥ آخرين بإصابات متنوعة.