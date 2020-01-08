شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» يقترح على البرلمان اعتماد «أرض اللواء» كمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب لمحافظين، ورئيس الحزب، باقتراح إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لاعتماد منطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة بمحافظة الجيزة كمدينة وليست قرية، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 2016 باعتبار المنطقة قرية تابعة لقسم شرطة العجوزة.

وقال «قرطام» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن قرار رئيس مجلس الوزراء ترتب عليه مشاكل عديدة لساكني العقارات، مضيفًا إلى أنه تم رفع دعاوى عدة من قبل أصحاب البيوت ضد السكان الشاغلين لها، فضلاً عن مطالبتهم بإخلائها.

وأضاف في المذكرة الشارحة أن «هذه المنطقة تكتظ بالسكان وتمتد عمرانياً حتى تتصل إلى منطقة فيصل من ناحية ومنطقة الشوربجى وصفط اللبن من ناحية أخرى، وعليه فهي أقرب إلى اعتبارها مدينة وليست قرية».