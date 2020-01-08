شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات البيطريين»: ١٤ مرشحًا للنقيب.. وفتح باب التنازلات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة الإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، الكشوف المبدئية للمرشحين على كافة المستويات النقابية، وذلك بناءا على اجتماع مجلس النقابة العامة في جلستة المنعقدة، الاثنين الماضي.

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وقررت فتح باب الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، بدءا من اليوم الأربعاء، وحتى الخميس 16 يناير 2020، لمدة 7 أيام عمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة.

وأوضحت القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، وذلك بعد إرسال الدكتور سامى طه رزق حسين، طلب بالتلغراف للتنازل عن الترشح، وتم قبول تنازله من قبل مجلس النقابة، وتم استبعاده من الانتخابات.

المرشحون على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبدالرءوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبدالعزيز محمد الجوهرى، حميدة عبدالجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبدالحميد محمد العامرى، أحمد عبدالكريم بديع إبراهيم، عصام عبدالشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.