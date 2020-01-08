شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بشأن إعادة تخصيص مساحات ناحية إمبابة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الأول (مكرر)، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2020، بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحات ناحية إمبابة بمحافظة الجيزة. للإطلاع على القرار:

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