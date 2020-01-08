شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوفر سكن إيواء لسيدة مُسنة: «أرملة.. وتعيش دون عائل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تخصيص سكن إيواء عاجل لمواطنة تدعى «ثريا.ع»، 67 عاماً، بمنطقة السيل الريفى بعدما استوقفته أمام مبنى الديوان العام.

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واستمع اللواء أشرف عطية لشكواها ومعانتها من «الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها بعد وفاة زوجها منذ نحو 10 أيام، ولديها ولد وبنت، متزوجان ومقيمان بالقاهرة ومدينة إدفو، وليس لديها مصدر دخل سوى معاش ضماني 360 جنيهًا شهرياً تقوم بسداد 250 جنيهًا منه كإيجار شهرى للمنزل الذي تقيم به، والذى تعرض لتصدعات وتشققات بكافة حوائطه، بجانب انتهاء فترة الإيجار وعدم قيام مالك المنزل بتجديده بالإضافة إلى عدم قيامه بإصلاح التشققات مما يتسبب لها في حدوث مأساة بعدم وجود محل إقامة لها، فضلاً عن عدم وجود عائل لها»، بحسب شكواها.

كما كلف المحافظ مسئولى مديرية التضامن الاجتماعى بمنحها مساعدة مالية لإعانتها على تدبير احتياجاتها ومتطلباتها اليومية طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

ومن جانبها، أعربت السيدة المسنة عن فرحتها للمعاملة الطيبة من محافظ أسوان، والاستماع لشكواها ومطالبها وتوفير سكن لها لرفع المعاناة عنها وتخفيف الأعباء المعيشية القاسية التي كانت ستواجهها في حياتها.