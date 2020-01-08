وكيل «صحة المنوفية» يجري عملية جراحية لرضيع بمستشفى قويسنا المركزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الدكتورنصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جراحة ناجحة لشفة أرنبية لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر بمستشفى قويسنا المركزي. قام بعملية التخدير، د. أحمد شلبي أخصائي التخدير، وعضو الجمعية المصرية لجراحة الأطفال وبحضور الدكتور محمد القرشي مدير المستشفى، والدكتور سعد مزروع الجراح المعروف. وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يجرى عملية جراحية لطفل بمستشفى قويسنا المركزى

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