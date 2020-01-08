شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر لائحة محفوظات الهيئة الوطنية للانتخابات (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها 5 (تابع)، قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 120 لسنة 2019، بنشر لائحة محفوظات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 119 لسنة 2019 في الوقائع المصرية. للإطلاع على العدد:

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