شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «البحوث الإسلامية» للوعاظ: رسائلكم يجب أن تصب لصالح خطة بناء المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت منطقة وعظ كفر الشيخ مؤتمرها النصف سنوي للإعلان عن الدور التوعوي لمنطقة الوعظ في قرى ومدن المحافظة، والذي يُنفذ من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة كالندوات التثقيفية والحملات التوعوية لكافة أفراد المجتمع، والتي تحقق المشاركة المجتمعية الفعّالة في كل المناسبات، وذلك في إطار خطة الأزهر الشاملة في مجال التوعية والتواجد المستمر بين الناس، طبقًا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من أجل نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج لها الجماعات المتطرفة، وذلك بحضور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظيرعياد، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

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وأكد الأمين العام خلال كلمته بالمؤتمر على أهمية المرحلة القادمة والتي تحتاج منا جميعًا إلى بذل المزيد من الجهود التوعوية لزيادة الوعي المجتمعي، وتنظيم لقاءات مباشرة مع الجمهور في مختلف أماكن تواجده، والتواصل مع الفئات العمرية والفكرية المختلفة، من خلال عقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة، لتحقيق جانب الاتصال الفعّال بين وعاظ الأزهر الشريف وجميع فئات وشرائح المجتمع.

أشار الأمين العام خلال المؤتمر إلى أهمية الشعور بالمسؤولية والتأهيل العلمي المستمر، والانتشار الميداني للوعاظ بين الناس والمشاركة في الحملات التوعوية التي يطلقها المجمع أسبوعيا، وتكثيف الأنشطة التي تقوم بها منطقة الوعظ بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة داخل المحافظة، بناء على خطط التوعية المشتركة، والتي تتفق مع احتياجات الناس وتستهدف قضاياهم وتجيب على استفساراتهم وتسهم بشكل رئيس في حل مشكلاتهم.

وطالب «عيّاد» الوعاظ خلال المؤتمر أن تمس رسائلهم واقع الناس وتصب في صالح خطة البناء الإيجابي للمجتمع، وأن تكون تلك الرسائل الموجهة بناء على استطلاع ودراسات حية للواقع المجتمعي حتى تحقق أهدافها ويكون لها نتائج محسوسة لدى الناس في معاملاتهم، تعيد لهم الثقة في أنفسهم وتبث لهم شعاع من الأمل وتستعيد قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن فيما بينهم.