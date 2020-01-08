شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبوعلي: إصدار حزمة قرارات لتسهيل استقبال السائحين قريبًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال كامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن هناك حزمة قرارات جديدة ستصدرها وزارة السياحة والآثار خلال الأيام المقبلة، لتسهيل استقبال أعداد كبيرة من السائحين وإزالة أي عقبات والتنسيق بين مختلف الوزارات الأخرى.
وأوضح «أبوعلي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالغردقة، الأربعاء، أنه يتوقع ان يرتفع عدد السائحين في مصر إلى ٣٥ مليون سائح خلال العامين المقبلين من خلال خطة واقعية ومشاركة مستمرة في المعارض السياحية الخارجية.
وأضاف أن هناك نمو وزيادة في أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال ٢٠٢٠ من السوق الاوكراني وزيادة أخرى من السياحة الألمانية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية، متوقعًا زيادة 15 % في أعداد السائحين مقارنة بالعام الماضي.
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