شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء الاختبارات النفسية للمعلمين المتقدمين لبوابة الوظائف 21 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بوزارة التربية والتعليم عن بدء مخاطبة المتقدمين بالمرحلة الرابعة لبوابة الوظائف والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم. وأضافت البوابة أنه من المقرر بدء الاختبارات النفسية للمتقدمين بالمرحلة الرابعة بدءًا من الثلاثاء 21 يناير 2020، وذلك تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة. Advertisements وناشدت البوابة الإلكترونية جميع المتقدمين بضرورة متابعة بريدهم الإلكتروني المسجل سابقًا على البوابة، وكذلك متابعة حسابهم على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي. وأعلنت البوابة أنه سيتم فتح طلبات التظلم الخاصة بتعذر القيد العائلي أمام جميع المتقدمين لوظائف التربية والتعليم خلال الاسبوع المقبل. وأعلنت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم أنه سيتم الانتهاء من مراجعة كافة البيانات والمستندات لجميع المتقدمين خلال الشهر الحالي، لافتة إلى أنه سيتم إيقاف التسجيل مؤقتا على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020، وسيتم إعادة فتحها قريبا فور الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات التي تم تقديمها حتى الآن.

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