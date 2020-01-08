شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغرق شوارع «إدكو» في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت مياه الأمطار في غرق شوراع مدينة إدكو الساحلية بالبحيرة، حيث وصل ارتفاع المياه بالشوارع فى بعض المناطق إلى أكثر من 30 سنتيمتر، وخصوصًا في شارع بورسعيد الذي يعتبر من أكبر شوارع المدينة، وكذلك مناطق شرق المدينة التى غمرتها المياه بشكل أصبح من الصعب الخروج من المنازل.

وحرص الكثير من المواطنين، الذين يضطرون للخروج، على ارتداء أحذية بلاستيكية برقبة «كُزلك» للسير بها فى الشوارع. وشهدت محافظة البحيرة سقوط أمطار شديدة بأنحاء المحافظة، وتوقفت حركة الصيد في البحر المتوسط بالنسبة للمراكب والسفن من بوغاز رشيد وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو وبسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة والتعامل الفورى معها، ومتابعة جميع حالة المصارف ومحطات الرفع والصرف الصحى، ورفع درجة الاستعداد بجميع المرافق، وفصل الكهرباء عن جميع المدارس وشوارع المحافظة حرصا على أمن وسلامة الأطفال والمواطنين.

الأمطار تغرق شوارع مدينة إدكو الساحلية بالبحيرة

الأمطار تغرق شوارع مدينة إدكو الساحلية بالبحيرة