شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: افتتاح مشروعات تطوير مصر الجديدة خلال أيام بعد إخلاء المدابغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خال عبد العال محافظ القاهرة، أن الفترة القادمة ستشهد افتاح عدد كبير من المشروعات، ومنها مشاريع التطوير الجارية بمنطقة مصر الجديدة، وسيتم الافتتاح خلال أيام قائلا:" كان هناك توجيها رئاسيا بدهان العقارات، ومصر الجديدة أغلبها عقارات قديمة، وهناك عبء كبير على المسئولين ولابد من مشاركة السكان ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الشكل الجمالى اختلف كثيرا خاصة بالتزامن مع أعمال التشجير الجارية بالمنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال رئاسته للمجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقد اليوم، أن هناك ملاحظات مثل تراجع مستوى الإنارة، موجها بالاهتمام بالإنارة والمتابعة بشكل مستمر، قائلا: "هناك تراجع فى مستوى الإنارة ببعض الأماكن ولاحظتها بنفسى، موجها رؤساء الأحياء ووحدة المتابعة برصدها وحل المشكلة خاصة أنها تأثر على المظهر الحضارى والبعد الأمنى" .

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وقال المحافظ: "الفترة القادمة ستشهد صحوة بتطوير العشوائيات، معلنا الانتهاء من إزالة منطقة المدابغ، وهناك توجيها رئاسيا بالاهتمام بالموضوع وهناك تواصل يومى مع رئيس الوزراء للانتهاء من الإزالات".

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالاهتمام بملف تقنين الأراضى أملاك الدولة وتحقيق انجاز به أكثر من الحالى، مضيفا أن من بين المشاكل الموجودة فى المحافظة "الأسواق ​وساحات الانتظار"، قائلا: "بها مشاكل كثيرة جدا جدا، والشهور القادمة سيتم حلها، موجها بمتابعة الأسواق لضبط الأسعار لرفع الاعباء عن المواطنين".

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، افتتاحا أعمال التطوير الجارية بميدان تريمف ضمن حملة " اتحضر للأخضر" التى أطلقها رئيس الجمهورية كأول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وشارك المحافظ فى زراعة شجرة ضمن أعمال التشجير التى تجرى فى الميدان والتى تضم زراعة 110 أشجار إلى جانب نشر المسطحات الخضراء وأحواض الزهور، مؤكدا أن رئيس الجمهورية على عودة شوارع منطقة مصر الجديدة إلى سابق عهدها، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير كانت ضرورية لإحداث سيولة مرورية فى المنطقة خاصة مع المحاور الجديدة التى يتم إنشاؤها.