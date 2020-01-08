شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نتعاون مع بكين فى مبادرة الحزام والطريق بما يخدم المصالح المشتركة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تتعاون مع الصين فى مبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى أن القاهرة لديها القدرة لاستمرار المصالح المشتركة مع المبادرة على أساس الاحترام المتبادل، موضحا أن المبادرة ستعمل على تعزيز السلم والاستقرار فى المنطقة بشكل كبير.
وأشار شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصينى إلى أن هناك تعاون بين القاهرة وبكين فى إطار تدعيم مبادرة الحزام والطريق مع الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: نتعاون مع بكين فى مبادرة الحزام والطريق بما يخدم المصالح المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.