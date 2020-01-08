شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نتعاون مع بكين فى مبادرة الحزام والطريق بما يخدم المصالح المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تتعاون مع الصين فى مبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى أن القاهرة لديها القدرة لاستمرار المصالح المشتركة مع المبادرة على أساس الاحترام المتبادل، موضحا أن المبادرة ستعمل على تعزيز السلم والاستقرار فى المنطقة بشكل كبير.

وأشار شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصينى إلى أن هناك تعاون بين القاهرة وبكين فى إطار تدعيم مبادرة الحزام والطريق مع الصين.